TOKİ arsa Bursa'da nerede var? TOKİ arsaları Bursa'da hangi ilçelerde? Yüzde 30 ve 40’lık indirimlerle arsa ve işyeriniz olabilir!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada arsaya evini yapmak isteyen vatandaşlar ile kendi işini kurmak isteyen kişilerin 7 Kasım’a kadar başvuruda bulunabileceğini belirtip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası detayları aktaracağını vurgulamıştı. Peki, TOKİ arsa Bursa'da TOKİ arsa projesi Bursa'da nerelerde var?

TOKİ BURSA'DA NEREYE ARSA YAPACAK?

TOKİ’nin Bursa'da nereye arsa yapacağı merak konusu oldu. TOKİ arsa proje bilgisi listesini paylaştı.

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.toki.gov.tr/Arsa%20Proje%20Listesi.pdf

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.





