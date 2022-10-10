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TOKİ arsa İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi İzmir'de nerelerde var? 937 TL ile 1604 liradan başlayan taksitlerle!

10.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa İzmir'de nereye yapılacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TOKİ 1 milyon arsa projesi kampanyası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ev, arsa ve işyeri sahibi olmak isteyen kişilerin yoğun ilgi gösterdiği dev proje ile ilgili ayrıntılar arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunacak. Peki, TOKİ arsa İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi İzmir'de nerelerde var?

TOKİ arsa İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi İzmir'de nerelerde var? 937 TL ile 1604 liradan başlayan taksitlerle!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada arsaya evini yapmak isteyen vatandaşlar ile kendi işini kurmak isteyen kişilerin 7 Kasım’a kadar başvuruda bulunabileceğini belirtip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası detayları aktaracağını vurgulamıştı. Peki, TOKİ arsa İzmir'de nereye yapılacak? TOKİ arsa projesi İzmir'de nerelerde var?

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TOKİ İZMİR'DE NEREYE ARSA YAPACAK?

TOKİ’nin İzmir'de nereye arsa yapacağı merak konusu oldu. TOKİ arsa proje bilgisi listesini paylaştı.

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.toki.gov.tr/Arsa%20Proje%20Listesi.pdf

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TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• T.C. Vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

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• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.
• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

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