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TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

30.11.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Arsa başvuruları 15 Kasım'da sona ermişti. Arsa için başvuru yapan vatandaşların gözü kulağı başvuru sonuçları ve kura tarihi açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konutun il il kura çekilişi devam ederken gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihlerine çevrildi. TOKİ arsa kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz belli olmadı. Kura takvimi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

toki arsa

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

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