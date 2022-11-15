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TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün! E-devlet ile...

15.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“TOKİ başvuru son gün tarih ne zaman, başvurular bitti mi, ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt aranırken son dakika gelişmesi yaşandı. 8 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesinde yoğun talep nedeniyle süresi uzatılan arsa ve iş yeri başvuruları ise bugün mesai bitimiyle sona erecek.

TOKİ arsa ve iş yeri başvurularında son gün! E-devlet ile...

Son dakika: Türkiye’nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde arsa ve işyeri için başvuru süresi bugün sona eriyor. Bugüne kadar 8 milyonun üzerinde kişi başvuruda bulunduğu ucuz konut projesine başvurular 28 Ekim'de tamamlanmıştı.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önce başvuru süresi uzatılan, iş yerleri ve arsalar için de başvuru süreci bugün mesai bitimine kadar yapılabilecek.

TRT'de yer alan habere göre, arsa ve işyeri için, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvurabiliyor. Başvurunun yapılacağı ilde ikamet etmek veya o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart.

Ayrıca Ustalık, İş yeri Açma, İlgili Oda Kayıt belgeleri, Vergi Levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair belgelerden birine sahip olmak gerekiyor. Aynı haneden sadece bir kişi başvuru yapabiliyor.

Hane halkı gelirinin de belirlenen sınırlarda olması isteniyor. Başvuru sahibinin kendisinin veya eşinin üzerine herhangi bir konut tapusu varsa başvuruları iptal ediliyor.

Aranan bir diğer şart da TOKİ projelerinden daha önce yararlanmamış olmak.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet arsa proje

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