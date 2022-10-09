TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu ne zaman? TOKİ arsa ve iş yeri başvuru şartları neler? Başvurular e-Devlet'ten...

TOKİ arsa ve iş yeri uygulaması binlerce vatandaşa arsa ve iş yeri sahibi olma hakkı tanıyor. TOKİ sosyal konut projesinin kısa zamanda milyonlarca başvuru almasının ardından TOKİ arsa ve iş yeri projesinin de başvuru detayları, şartları belli oldu. Peki TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu ne zaman? TOKİ arsa ve iş yeri başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

TOKİ ARSA VE İŞYERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Proje, 'İlk Evim Arsa' ile 'İlk İşyerim' şeklinde duyuruldu. Proje başvuruları yarın (10 Ekim) başlayacak. TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 7 Kasım'a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Aynı zamanda İl Merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden 100 bin arsa ve 10 bin işyeri için başvuru da yapılabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?

12 Ekim çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleşecek olan açık artırmada şu iller yer alacak:

Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri ve Konya.

13 Ekim perşembe saat 10.30'da gerçekleşecek açık artırmada şu iller yer alacak:

Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde.

'İLK İŞYERİM' BAŞVURU ŞARTLARI

• TC Vatandaşı olmak

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

Ödeme Şartları

• Başvuru bedeli : 2000 TL

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden % 10 peşinat bedeli,

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

