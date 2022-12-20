FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ Artvin kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Artvin TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Artvin kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Artvin TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

20.12.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Artvin kura çekilişi sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 4. etap çekiliş sonuçları açıklanırken 5. etap kura çekilişi tarihleri takvimi de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Artvin'de TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar kura çekilişine dair detayları sorguluyorlar. Peki, TOKİ Artvin kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Artvin TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Artvin kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Artvin TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişleri il il gerçekleşmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Bakan Murat Kurum, 20 Aralık - 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ile 12 ilde 44 bin 303 konutun hak sahipleri belirleneceğini belirtti. Artvin TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Artvin TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

ARTVİN TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 21 Aralık 2022 Çarşamba günü olarak duyuruldu. Artvin kuraları TOKİ'nin YouTube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.

toki telefon

ARTVİN TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Artvin TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki

TOKİ BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

TOKİ kura çekilişi 5. etap 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleşecek.

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

toki ev 2

İL İL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri;

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...
Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldıZam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı
%100'lük zam sonrası büyük tuzak! %100'lük zam sonrası büyük tuzak!
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Artvin Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toki kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücrette kritik toplantı! İşte ilk açıklamalar

Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...

Asgari ücret zammı piyasayı hareketlendirdi! Bir haftada 2 bin lira zam...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.