TOKİ Artvin kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Artvin TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişleri il il gerçekleşmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Bakan Murat Kurum, 20 Aralık - 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ile 12 ilde 44 bin 303 konutun hak sahipleri belirleneceğini belirtti. Artvin TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Artvin TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

ARTVİN TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 21 Aralık 2022 Çarşamba günü olarak duyuruldu. Artvin kuraları TOKİ'nin YouTube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.

ARTVİN TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Artvin TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

TOKİ kura çekilişi 5. etap 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleşecek.

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

İL İL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri;

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut



