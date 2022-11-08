FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Toki başvuru ücreti iadesi ne zaman alınır? TOKİ ücret iadesi nasıl alınır?

Toki başvuru ücreti iadesi ne zaman alınır? TOKİ ücret iadesi nasıl alınır?

08.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ başvuru ücreti iadesi en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Sosyal konut kurası birçok kişiyi oldukça heyecanlandırmıştı. Belirli bir ücret karşılığında Toki sosyal konut projesine başvuran adaylar bu süreci merakla bekliyordu. Toki kura çekimleri başlamasıyla birlikte sosyal konut çıkmayan vatandaşlar internet üzerinden Toki başvuru ücreti iadesi nasıl alınır? TOKİ ücret iadesi ne zaman alınır? sorularının yanıtını arıyor. İşte cevapları...

Toki başvuru ücreti iadesi ne zaman alınır? TOKİ ücret iadesi nasıl alınır?

Toki başvuru ücreti ile 8 milyondan fazla aday TOKİ sosyal konut projesine katılmıştı. İhtiyaç sahibi birçok kişi bu projenin sonuçlanmasını heyecanla bekliyordu. Toki kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte sosyal konut çıkmadığını öğrenen vatandaşlar Toki başvuru ücreti iadesi nasıl alınır? Toki bavuru ücreti iadesi ne zaman alınır? sorularını aratıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

Ekran görüntüsü 2022-11-08 144024

TOKİ'den gelen açıklamada “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekran görüntüsü 2022-11-08 143905

İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum, “Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

SONUÇLAR TOKİ'NİN RESMİ HESAPLARINDAN TAKİP EDİLEBİLİR

Ekran görüntüsü 2022-11-08 143922

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tapuda her şey sil baştan! 81 ilde başladı, tamamen değişiyorTapuda her şey sil baştan! 81 ilde başladı, tamamen değişiyor
Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira ayrıntısı! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira ayrıntısı! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...
Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik
Anahtar Kelimeler:
TOKİ aday nasıl alınır ne zaman toki başvuru

En Çok Okunan Haberler

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli maaşlarına yeni ayar! En düşüğü 5 bin liraya...

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

2023 asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"

Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.