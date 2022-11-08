Toki başvuru ücreti iadesi ne zaman alınır? TOKİ ücret iadesi nasıl alınır?

Toki başvuru ücreti ile 8 milyondan fazla aday TOKİ sosyal konut projesine katılmıştı. İhtiyaç sahibi birçok kişi bu projenin sonuçlanmasını heyecanla bekliyordu. Toki kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte sosyal konut çıkmadığını öğrenen vatandaşlar Toki başvuru ücreti iadesi nasıl alınır? Toki bavuru ücreti iadesi ne zaman alınır? sorularını aratıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ'den gelen açıklamada “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum, “Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

SONUÇLAR TOKİ'NİN RESMİ HESAPLARINDAN TAKİP EDİLEBİLİR

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

