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TOKİ'den ucuz konut adımı: 163 bin liradan başlıyor! Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan…

12.07.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev fiyatları yüzde yüzün üzerinde artarken ucuz konuta erişmek isteyen vatandaşlar ucuz konut için TOKİ kampanyalarını araştırmaya başladı. TOKİ merakla beklenen haberi duyurdu ve Türkiye genelinde 24 ilde, toplamda 3 bin 151 konutu satışa sunacağını açıkladı. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’na yapılacakken, ödemeler ise projeye göre değişiklik gösteriyor. İşte TOKİ ucuz ev kampanyasına dair tüm detaylar…

TOKİ'den ucuz konut adımı: 163 bin liradan başlıyor! Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan…

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı. TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

ÖDEME KOŞULLARI NELER?

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek

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BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi’nden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

YÜZDE 50 PEŞİN 120 AY VADE

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Açık artırmaya katılacak olanlardan Kemal Cenk İçten, “TOKİ’nin hem Gaziosmanpaşa’daki hem de Sütlüce’deki bu projesini yakın zamanda duydum. Gayet güzel, modern. Odalar konforlu, yaşam alanları güzel yapılmış. Ben de bir tane daire almaya karar verdim. 2-3 Ağustos’ta da ihaleye çıkacak. O açık artırmaya ben de katılacağım. Yüzde 50’si peşin, geri kalanı 120 ay vadeliymiş. Hoşuma gitti, şartları güzel. Almak istiyorum, niyetim var yani” şeklinde konuştu.

YOĞUN İLGİ VAR

9 aydır evli olan ve eşi Gökmen Oruç ile dairelere bakmaya gelen Kübra Büşra Oruç, “Biz yeni evli olduğumuz için oturmak için bir ev planladık. Evleri de çok beğendik. İlandan görünce evleri gidip görelim dedik” dedi.

Eşi Gökmen Oruç ise, “Kendimiz şu an kirada oturuyoruz. Ömür boyu kirada oturmak istemiyoruz. Yüzde 50 peşinat, 120 ay vade desteği bize uygun geldi. Evi almak istiyoruz. Gaziosmanpaşa’daki konutları da gördük, lokasyon ve ailemize yakın olan yer olarak Gaziosmanpaşa’da önceliğimiz arasında. Eşimle fikir alışverişi yapıp karar vereceğiz” diye konuştu. (POSTA)


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TOKİ
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