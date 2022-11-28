TOKİ Diyarbakır KURASI CANLI İZLE! Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 açıklandı mı?

Diyarbakır TOKİ kurasının çekimi bugün yapılıyor. Dokuz ayrı ilde hayata geçirilecek olan TOKİ projelerinde konutlar sahiplerini bulacak. TOKİ Diyarbakır KURASI'nın canlı olarak izlemek mümkün. Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 açıklandı mı? 2+1,3+1 kazananlar kimler? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ DİYARBAKIR KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Diyarbakır kura çekimi bugün Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi ise kurumun YouTube sayfası üzerinde canlı olarak yayınlanacak.

DİYARBAKIR TOKİ KURASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ DİYARBAKIR PROJELERİ NEREDE?

DİYARBAKIR ERGANİ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR BİSMİL 196 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR ÇERMİK 158 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR SİLVAN 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR KULP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR EĞİL 126 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR HANİ 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR KOCAKÖY 70 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

DİYARBAKIR CÜNGÜŞ 112 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

TOKİ Diyarbakır sonuçları isim listesi, kuranın tamamlanmasının ardından yayınlanacak. İsim listesine TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



