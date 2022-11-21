TOKİ Gaziantep Şahinbey kura sonuçları açıklandı mı? Şahinbey TOKİ kurası 2+1, 3+1 kazananlar listesi!

TOKİ'nin 81 ilde hayata geçirdiği 250 bin sosyal konut hamlesinde heyecanla beklenen kura çekim dönemi başladı. Başvurusunu yapan vatandaşların gözü kulağı kura çekim takvimine çevrilmişti. Bugün TOKİ Gaziantep Şahinbey projesindeki daireler sahiplerini bulacak. Şahinbey TOKİ kura çekilişinin tüm detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Şahinbey TOKİ kurası nasıl izlenir?

Heyecanla beklenen Gaziantep Şahinbey kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişini takip etmek isteyen vatadanşlar kura çekim törenini canlı olarak TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden izleyebilirler.

GAZİANTEP ŞAHİNBEY KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ŞAHİNBEY TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gaziantep Şahinbey kura sonuçları törenin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden yayınlanacak. 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesini aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

ŞAHİNBEY TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.* Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.