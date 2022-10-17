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TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bu süreye dikkat! Konutu 2 yılda bitmeyen arsa geri alınacak

17.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir milyon konut arsası projesinde, altyapının TOKİ tarafından yapılacağını, elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapılarının 2 yılda etaplar halinde tamamlanacağını bildirdi. Kurum, detayların yer aldığı tabloyu da paylaştı.

TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bu süreye dikkat! Konutu 2 yılda bitmeyen arsa geri alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim Arsa Projesi. Bir milyon konut arsası" başlıklı paylaşımda bulundu. Paylaşıma göre, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak, zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.

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2 YIL İÇİNDE BİTİRİLMEZSE GERİ ALINACAK

Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ yapacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
Konut için de 2 yıl şartı olacak, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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