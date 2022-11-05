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TOKİ ilk kura çekimi ne zaman? Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması! TOKİ kura tarihi...

05.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekim tarihi ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk kuraya ilişkin detayları aktardı. Peki, TOKİ ilk kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi ilk hangi şehirlerde yapılacak? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ve detaylar...

TOKİ ilk kura çekimi ne zaman? Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması! TOKİ kura tarihi...

TOKİ kura çekim İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Bakan kurum, ilk kuranın Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini belirtti. İşte TOKİ kura çekim tarihi...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk kura çekiminin 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da yapılacağını ifade etti.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, 16 Kasım'a kadar 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimi tamamlanacağını da belirtti.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun Kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun.”

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