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TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası şartları nedir?

12.04.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'den yeni indirim kampanyası duyurusu geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini hatılattı ve yeni kampanya için tarih verdi. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası şartları nedir? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası şartları nedir?

TOKİ indirim kampanyası 2023 detayları merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlar için yapılacak. Konu hakkında detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2023 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? TOKİ indirim kampanyası şartları nedir?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanya duyurdu.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NEDİR?

TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alan vatandaşlara yönelik gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur” ifadelerine yer verdi.

Kampanyadan yararlanmak için; konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

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