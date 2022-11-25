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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla TOKİ kura takvimi belli mi? Heyecanla bekleniyor!

25.11.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ev sahibi olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş TOKİ İstanbul projelerinde kura çekiminin ne zaman başlayacağını araştırıyor. TOKİ'in cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurduğu 250 bin sosyal konut kapsamında İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçerlerinde konut inşa edilecek. İstanbul TOKİ projelerine dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla TOKİ kura takvimi belli mi? Heyecanla bekleniyor!

İstanbul TOKİ kurası için nefesler tutuldu. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kura çekimleri başladı. İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş ise TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla TOKİ kura takvimi belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte TOKİ İstanbul kura çekilişine dair tüm detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri, Bakan Kurum'un açıklamasıyla birlikte ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. 25 Kasım 2022 cuma (bugün) Adıyaman'da kuralar çekilmeye devam ediyor.

TOKİ'nin İstanbul kura takvimi henüz açıklanmadı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla TOKİ kura tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

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Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.* Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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