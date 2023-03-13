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TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ belli oldu! Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla TOKİ kurası ne zaman?

13.03.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kura takvimi heyecanla bekleniyordu. Başvurusunu gerçekleştiren tüm vatandaşlar gözlerini İstanbul kura çekilişine çevirdiler. TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut hayata geçirecek. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ belli oldu! Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla TOKİ kurası ne zaman?

İstanbul TOKİ kura çekilişi için heyecanla beklenen takvim açıklandı. Başvuruda bulunanlar TOKİ İstanbul kura çekimi için gözlerini TOKİ'den yapılacak olan son dakika açıklamalarına çevirmişlerdi. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ projelerinde kura tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul’da 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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Bu kapsamda; Tuzla'daki dairelerin kura çekimleri 16 Mart ile 29 Mart arasında yapılacak. 30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapılacak.

1-19 Nisan tarihlerinde de Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kurası çekilecek.

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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, canlı yayında noter huzurunda yapılan çekilişler sonrası açıklanıyor.

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TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine yansıması ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ kura çekilişleri yine kurumun YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

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