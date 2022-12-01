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TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 1 Aralık 2022 TOKİ Karaman kura çekilişi nereden izlenir? Sosyal konut projesi sonuç sorgulama

01.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Karaman kura çekilişi bugün (1 Aralık 2022 Perşembe) kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek. TOKİ Karaman kura çekilişi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Çekiliş, noter huzurunda yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki, 1 Aralık TOKİ Karaman kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 1 Aralık 2022 TOKİ Karaman kura çekilişi nereden izlenir? Sosyal konut projesi sonuç sorgulama

TOKİ Karaman kura çekimi için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber başlayan kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Karaman kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 1 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı...

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TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Karaman kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalından izlenebilmektedir.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlayacaktır.

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki telefon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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