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KARS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 8 Kasım 2022 TOKİ Kars kura çekilişi sonuçları isim listesi

08.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Kars kura çekilişi bugün yapılacak. Gözler, geçtiğimiz gün Şırnak ve Ardahan için yapılan kura çekimi sonrası bugün gerçekleştirilecek olan çekilişte. Bu ilimizde yaşayan kişiler, "TOKİ Kars kura çekilişi saat kaçta, nereden izlenir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 1070 konutun sahibi bugün belirlenecek. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na TOKİ Kars kura çekilişi canlı izle ekranı...

KARS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 8 Kasım 2022 TOKİ Kars kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Kars kura çekilişi için heyecan dorukta. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile TOKİ Kars kura çekilişi sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanacak. Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ Kars kura çekilişi canlı izle ekranı haberimizde...

TOKİ KARS KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk kura çekimini 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan için yaptı.

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi bugün Kars için yapılacak.

Kura çekimi saat 09.00'da başlayacak.

TOKİ KARS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KARS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KARS'TA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

Merkez

Sarıkamış

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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