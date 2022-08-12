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TOKİ Kırıkkale kura sonuçları 2022! TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları isim listesi

12.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları katılım sağlayan kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin Kırıkkale Yuvalı kura çekilişine ilişkin araştırma yapıyor. Peki 2022 TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ 2022 Kırıkkale Yuvalı kura çekilişi sonuçları ve isim listesi...

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları 2022! TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2+1 daireler sahibini buluyor. Bilindiği üzere alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki 2022 TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? TOKİ 2022 Kırıkkale Yuvalı kura çekilişi sonuçları ile isim listesi ve detaylar haberimizde...

TOKİ KIRIKKALE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Kırıkkale Yuvalı kura çekilişi isim listesi merak konusu oldu. Toplamda 456 adet konut için başvuru yapılan projeye ilişkin isim listesi tıpkı önceki çekilişlerde olduğu gibi TOKİ'nin internet sitesinde yayımlanıyor.

TOKİ KIRIKKALE YUVALI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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TOKİ Kırıkkale son dakika kura çekilişi kura sonuçları
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