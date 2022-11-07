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TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Kasım 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi canlı izle

07.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekimi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Canlı olarak ekrana gelecek olan noter huzurundaki kura çekimi ile Ardahan ve Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 konut sahibini bulacak. Birçok kişi internette "TOKİ kura çekimi canlı izle" konu başlığını araştırmaya başladı. Peki, 7 Kasım 2022 TOKİ çekimi ne zaman? İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi günü TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 7 Kasım 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şırnak, Ardahan TOKİ çekilişi canlı izle

TOKİ kura çekimi tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Beklenen gün geldi. 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi 10 günde tamamlanacak. İlk kura çekimi heyecanı ise bugün Şırnak ve Ardahan'da yaşanacak. Canlı yayınlanacak noter huzurundaki kura çekimi ile Şırnak'ta 1450, Ardahan'da 250 konut sahibini bulacak. "TOKİ kura çekimi canlı izle" konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk kura çekiminin 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da yapılacağını ifade etmişti.

TOKİ kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Öte yandan TOKİ'ye ilişkin yapılan açıklamada kura çekiminin yapılacağı iller, konut sayıları ve tarihleri şu şekilde aktarıldı:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

TOKİ KUR ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ kura çekilişleri için yapılan canlı yayınlar, saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

BAKAN KURUM'DAN 'TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ' AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde, konuştu. Bakan Kurum açıklamasında kura tarihleri hakkında bilgi vermişti.

İlk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum, yaptığı açıklamada “Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

toki

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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Şırnak Ardahan son dakika

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