FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: TOKİ kura çekimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 250 bin sosyal konut hak sahiplerinin olacak!

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: TOKİ kura çekimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 250 bin sosyal konut hak sahiplerinin olacak!

02.03.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura takvimi, 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çekilişlerin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından merak konusu oldu. İzmir, Tekirdağ, Afyon, Edirne ve İstanbul gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman başlayacak? 2023 TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: TOKİ kura çekimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 250 bin sosyal konut hak sahiplerinin olacak!

TOKİ kura takvimi, asrın felaketi olarak niteledirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çekilişlerin ertelenmesi üzerine merak konusu oldu. Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kura tarihleri sonuçları için kura çekiliş tarihi beklenirken birçok kişi internette araştırma yapıyor. TOKİ kura çekimleri ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. İşte detaylar...

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? Başakşehir, Esenler, Silivri, Tuzla...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul projesi 50 bin konutu kapsıyor. En son 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Edirne, Afyonkarahisar, Kırklareli ve Tekirdağ kuralarının çekilmesi bekleniyordu. Ancak kura tarihleri deprem nedeniyle ertelendi.

TOKİ kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" dedi.

Sorgulamalar e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? Başakşehir, Esenler, Silivri, Tuzla...

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL, 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden de kontrol edilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahbap burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte burs miktarıAhbap burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte burs miktarı
Türkiye'de bir ilk... Belediye Başkanı duyurdu: 75 bin lira hibe verilecekTürkiye'de bir ilk... Belediye Başkanı duyurdu: 75 bin lira hibe verilecek
Dün açıklandı, herkes merak etti! 1.5 milyon konut nereye yapılacak?Dün açıklandı, herkes merak etti! 1.5 milyon konut nereye yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
TOKİ

En Çok Okunan Haberler

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Erce Kardeşler, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı!

Erce Kardeşler, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı!

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı...

İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı...

Türkiye'de bir ilk... Belediye Başkanı duyurdu: 75 bin lira hibe verilecek

Türkiye'de bir ilk... Belediye Başkanı duyurdu: 75 bin lira hibe verilecek

Rapor yayımlandı: Altın için yeni rekor tahmini!

Rapor yayımlandı: Altın için yeni rekor tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.