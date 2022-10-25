TOKİ Manisa'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Manisa'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ Manisa'da hangi ilçelerde konut yapacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Bu iller; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak. Konutların inşası 2 yılda tamamlanacak. Konutların inşası 2 yılda tamamlanacak. Peki, TOKİ Manisa'da hangi ilçelerde konut yapacak, kaç konut temeli atılacak? İşte 25 Ekim 2022 Manisa TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler listesi...

TOKİ MANİSA'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

TOKİ'nin Manisa'da konut yapacağı ilçeler:

Akhisar

Alaşehir

Kırkağaç

Kula

Saruhanlı

Şehzadeler

Yunusemre

MANİSA'DA TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

MANİSA AHMETLİ MANİSA AHMETLİ 78 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 78

MANİSA AKHİSAR MANİSA AKHİSAR 267 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 267

MANİSA ALAŞEHİR MANİSA ALAŞEHİR 240 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 240

MANİSA DEMİRCİ MANİSA DEMİRCİ 2. ETAP 140 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA GÖRDES MANİSA GÖRDES 3. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA KIRKAĞAÇ MANİSA KIRKAĞAÇ 230 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA KULA MANİSA KULA 3. ETAP 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA SALİHLİ MANİSA SALİHLİ DURASILLI 180 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA SARUHANLI MANİSA SARUHANLI 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA SOMA MANİSA SOMA 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA ŞEHZADELER MANİSA ŞEHZADELER 1415 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

MANİSA YUNUSEMRE MANİSA YUNUSEMRE 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün; Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmalar başlayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı. Canlı yayında sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.) Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• "Gazi Kategorisine" 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.

• 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

