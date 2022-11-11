TOKİ Mardin kura sonuçları açıklandı mı? 2 bin 550 konut yapılacak! TOKİ Mardin kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları isim listesinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TOKİ Mardin kura çekimi 10 Kasım ve 11 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Dün yapılan çekilişlerin isim listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. TOKİ kura sonuçları isim listesi ile başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler belli oldu. İşte detaylar

TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Mardin kura çekimi 10 Kasım ve 11 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Mardin Artuklu 1600 konut ve Mardin Midyat 354 konut için kura çekimi dün yapıldı. Dargeçit, Kızıltepe, Yeşilli ve Mazıdağı kura çekimi ise 11 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Kura çekimi saat 10:00’da başlayacak ve Mardin Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI-TIKLAYINIZ



TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden kura çekimi sonuçlarını yayınlıyor.

TOKİ ARTUKLU İSİM LİSTESİ-TIKLAYINIZ



TOKİ MARDİN DARGEÇİT İSİM LİSTESİ-TIKLAYINIZ



