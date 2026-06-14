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TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar yarın başlıyor

TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkarıyor. Kura ve gelir şartı aranmayan kampanyada satışlar yarın başlayacak.

TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut arzını artırmak ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir satış kampanyası başlatıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından yürütülen kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Vatandaşlar, 2+1 ve 3+1 daireler arasından tercih yapabilecek.

TOKİ'nin doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştireceği kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Satışa sunulan konutların bir kısmı hemen teslim edilebilecek projelerden oluşurken, teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar yarın başlıyor 1

SATIŞLAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

TOKİ'nin 64 ili kapsayan konut kampanyasında satışlar 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Satış süreci 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Başvuru bedeli alınmaksızın gerçekleştirilecek satışlarda vatandaşlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan konut satın alabilecek. Kampanya kapsamında vatandaşlardan ön başvuru ya da kura sürecine katılmaları istenmeyecek.

3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULACAK

TOKİ, kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunacak.

İlk seçenekte konutunu peşin olarak satın almak isteyen vatandaşlar yüzde 25 indirim imkanından yararlanabilecek.

İkinci seçenekte yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak. Bu ödeme modelini tercih edenlere ayrıca yüzde 8 indirim sağlanacak.

Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecek. Geriye kalan tutar için ise 60 ay vade uygulanacak.

TOKİ nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar yarın başlıyor 2

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması gerekiyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak.

EN FAZLA KONUT BURSA'DA SATIŞA SUNULACAK

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.

Projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle:

"Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000."
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ satış yeni konut kampanyası
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