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TOKİ'nin kampanyası başladı: Şartları ise belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.09.2024 11:48
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayan kampanyada başvuruların 23 Eylül itibariyle başladığını duyurdu. Vatandaşların merakla beklediği bu kampanyanın ayrıntıları ise belli oldu. İşte TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut ve iş yeri almak için şartları...

TOKİ'nin kampanyası başladı: Şartları ise belli oldu!

TOKİ'nin başlatmış olduğu borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcunun en az yüzde 25’ini ödemek isteyenler de indirim kampanyamızdan kısmi olarak faydalanabilecek. İşte TOKİ yüzde 25 indirimi kampanya tarihleri...

TARİHLER BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den indirim bekleyen vatandaşlara müjdeyi duyurdu. Bakan Murat Kurum'un, "TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası" başlığıyla verdiği bilgilere göre, başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak.

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ÖDEMELER BANKAYA YATIRILACAK

Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak için başvuru tarihleri 23 Eylül 18 Ekim 2024 arası olacak. Başvurular satış işlemlerinin yapıldığı bankadan gerçekleşecek. Vatandaşlar yine bu tarih aralığında ödemeleri gereken tutarı bankaya yatıracak.

İndirim sadece bu tarihleri kapsayacak. Başvuru için konut ve iş yeri sahiplerinin önce site yönetiminden borcu yoktur belgesi almaları gerekiyor. Aynı zamanda belediyeden emlak beyan değerini gösteren belgenin de alınması ve başvuru için bankaya bu belgelerle gidilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
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