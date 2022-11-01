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TOKİ taksitleri ne kadar? Sabit mi kalacak artırılacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut taksit tutarı ve ödemelerin yapılacağı tarih!

01.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ taksitleri ne kadar, sorusunun yanıtı merak konusu olurken taksit tutarı ve ödemelerin yapılacağı tarih de vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. 2+1 ve 3+1 ev fiyatları, peşinat miktarı gibi ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi kalacak artırılacak mı? İşte başvuruda bulunan vatandaşların araştırdığı 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile 202 TOKİ ödeme planı...

TOKİ taksitleri ne kadar? Sabit mi kalacak artırılacak mı? 2022 TOKİ sosyal konut taksit tutarı ve ödemelerin yapılacağı tarih!

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere konutların fiyatları bulunduğu şehre ve metrekareye göre değişiklik gösteriyor. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular 31 Ekim tarihinde sona erdi. Öte yandan, daha önce açıklamada bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını ifade etmişti. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ konut taksitleri sabit mi, artıyor mu, ödemeler ne zaman yapılacak?

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

TOKİ sosyal konut projesi ile 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 TL'den başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Ayrıca 850 bin TL tutara sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzası sonrası başlayacak.

TOKİ kura çekilişinin ardından sözleşmeler imzalanacak.

Kuraların çekileceği tarihten sonra hak sahipleri bankaya sözleşme imzalamak için çağırılacak. Sonrasında ödeme planı çıkarılarak gelecek ayda taksitlerin başlaması bekleniyor.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ KALACAK, ARTIRILACAK MI?

TOKİ taksitleri 6 ayda bir yükseltilecek.

TOKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!
Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor.
Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.
İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324!

toki-kura-sonuçları

TOKİ kura çekilişi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı. Canlı yayında sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurmuştu.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
• T.C. vatandaşı olması,
• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuk adına bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.
• "Gazi Kategorisine" 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecektir.
• 50.000 / 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).

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TOKİ toki 3+1 ödeme planı 2022 toki kura toki kura sonuçları

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