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TOKİ TUZLA kura çekilişi ne zaman? TUZLA AYDINLI TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı?

28.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirdiği İstanbul Tuzla projesindeki konutlar sahiplerini bulacak. Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, TOKİ Tuzla kura çekilişi ne zaman? Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar...

TOKİ TUZLA kura çekilişi ne zaman? TUZLA AYDINLI TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı?

Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı projesinde kura çekim heyecanı başladı. 2+1 ve 3+1 nitelikli olarak inşa edilen konutların hak sahipliği belirleme kurası için takvim belli oldu. Peki, TOKİ Tuzla kura çekilişi ne zaman? Tuzla Aydınlı TOKİ kura sonuçları 2022 açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecek. Kura çekim töreni 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

TOKİ TUZLA 1

TUZLA AYDINLI TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin Tuzla Aydınlı projesindeki konutların kura sonuçları, kura çekim töreninin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinde yayınlanacak.

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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