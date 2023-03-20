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TOKİ Tuzla kurası canlı yayın izle: TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar ve yedekler isim listesi

20.03.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Tuzla kura çekilişi bugünde devam ediyor. Projeye başvuru yapan vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimi kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen projelerde uygun fiyat avantajı ve ödeme kolaylığı sağlanıyor. 16 Mart’ta çekilmeye başlanan TOKİ İstanbul kuraları 19 Nisan’a kadar devam edecek. Peki, TOKİ Tuzla kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi...

TOKİ Tuzla kurası canlı yayın izle: TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar ve yedekler isim listesi

TOKİ Tuzla kura çekilişleri 16 Mart'ta başladı ve 29 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. 20 bin 920 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor. Tuzla TOKİ kura çekilişlerinin ardından Çatalca ve Silivri çekilişleri başlayacak. Peki, TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları açıklandı mı? Tuzla TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi...

TOKİ TUZLA KURASI CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ İstanbul projelerinde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 16 Mart'ta başlayan TOKİ Tuzla kurası 29 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. Proje kapsamında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda kura çekimi sürüyor.

İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi kurumun resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Projeye başvuru yapan vatandaşlar kura çekimini canlı olarak izleyebiliyorlar.

TOKİ Tuzla 1

TOKİ TUZLA KURASI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TUZLA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları ise sadece E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

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TOKİ TUZLA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Tuzla 3

İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ:

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplamDA 50.000 konut hayata geçirecek. TOKİ kuraları ise ilçe ilçe çekilerek sahiplerini bulacak. İşte İstanbul TOKİ kura takvimi:

TOKİ Tuzla 2

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut
30 Mart 2023: Çatalca 540 konut
30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut
1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

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