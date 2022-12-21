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  4. TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı TOKİ Yozgat kura sonuçları belli mi?

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı TOKİ Yozgat kura sonuçları belli mi?

21.12.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Yozgat kura çekilişi sonuçları kurumun YouTube kanalında canlı yayınlanacak çekiliş sonrası vatandaşların erişimine açılacak. Konutlar, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatlive Yenifakılı ilçelerinde yapılacak. Kurumun YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak çekiliş için heyecan dorukta. Peki, TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte konuya dair detaylar ile Yozgat TOKİ kura çekilişi kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatli, Yenifakılı TOKİ Yozgat kura sonuçları belli mi?

TOKİ Yozgat kura çekilişi sonuçları bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) günü canlı yayın sonrası erişime açılacak. TOKİ Yozgat kura çekilişi sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Konutlar, Yenipazar, Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Doğankent, Şefaatlive Yenifakılı ilçelerinde yapılacak. İşte Yozgat TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı..

toki

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Yozgat kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ Yozgat kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

Bilindiği üzere TOKİ çekilişlerinde sonuçlar canlı yayın sonrası erişime açılmaktadır.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Yozgat kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki telefon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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