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Toplamda 330 milyon lira ödeyecek! TOFAŞ'ta işten çıkarmalar başladı: Alacakları tazminattan çok daha fazlasını veriyor!

09.12.2024 15:33
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Otomotiv devi TOFAŞ, Bursa'da üretim yapmaya devam ediyor. Bin kişinin işten çıkarılacağı iddiaları ile gündeme gelen TOFAŞ, yüzde 13 oranında personel azaltmaya gideceğini belirtmişti. Ayrıca dev marka, kendi işten ayrılan, emekli olan ve üretim planlaması nedeniyle iş akitleri sonlandırılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödeneceğini duyurdu.

Toplamda 330 milyon lira ödeyecek! TOFAŞ'ta işten çıkarmalar başladı: Alacakları tazminattan çok daha fazlasını veriyor!

Sektörün bilindik markalarından olan TOFAŞ'ta işten çıkarmalar başladı. Yüzde 13 oranında personel azaltımı yapacak olan dev marka, iş akiti sonlandırılan işçilere 330 milyon lira tazminat ödeneceğini duyurdu.

KENDİLERİ İŞTEN AYRILSIN DİYE...

Yeni başlayan bazı işçilere ise mevcut alacakları olan tazminatın üstünde bir ödeme vaat edilerek kendiliğinden işten ayrılmaları teklif ediliyor. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü. Emekliliği gelenler de tazminatları ödenerek TOFAŞ'tan çıkarılıyor.

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TOFAŞ KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

TOFAŞ, emeklilik, işten ayrılan ya da üretim planlaması nedeniyle iş akitleri sonlandırılan personel oranının yüzde 13 azaltılacağını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklama TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.

İşte TOFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklama:

"Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır."

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Öte yandan, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizliğin sürdüğü ifade edilirken, işten çıkarılan çalışanların Türk Metal Sendikası'nın hakların kazanımı konusunda hiçbir katkısının olmaması sebebiyle sendikaya da tepkili oldukları öğrenildi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tofaş Bursa
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