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Toplanan inek sütü miktarı martta 1 milyon tonu aştı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 1 milyon 15 bin 647 tona yükseldi.

Toplanan inek sütü miktarı martta 1 milyon tonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 2,9 artarak 1 milyon 15 bin 647 tona ulaştı. Ocak-mart döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre, yüzde 1,4 artışla 2 milyon 854 bin 383 ton oldu.

İçme sütü üretimi, martta yüzde 6,2 artarak 148 bin 525 ton oldu. Bu yılın üç ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 yükselişle 431 bin 927 tona çıktı.

Yoğurt üretimi ise martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1 azalarak 104 bin 713 tona gerilerken, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 artışla 312 bin 698 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi martta yıllık bazda 0,9 artışla 71 bin 273 tona çıkarken, ocak-mart döneminde ise yüzde 0,4 azalışla 207 bin 573 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yüzde 0,4 azalışla 70 bin 234 tona düştü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise yüzde 1,8 artışla 9 bin 546 ton oldu. Ocak-mart döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 3,8 artarak 218 bin 825 tona, tereyağı üretimi yüzde 0,9 artışla 27 bin 135 tona ulaştı.

Şubatta 897 bin 358 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 13,2 artarak 1 milyon 15 bin 647 ton oldu.

Aynı dönemde 132 bin 720 ton olan içme sütü üretimi, martta yüzde 11,9 artışla 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
süt tüik
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