Toplu ödemeyle emeklilik! İşte prim tamamlama rehberi...

Yaşı doldurduğu halde eksik primleri nedeniyle emekli olamayanlar, borçlanma ile hayallerine kavuşabilir. Toplu ödeme yapabileceğiniz gibi taksitlendirmeden de yararlanabilirsiniz. Eğer borçlanma yapacaksanız bu son bir ay çok önemli. Çünkü yılbaşında asgari ücret artacağında, borçlanma için aylık ödenmesi gereken miktarlar da artacak. İşte prim tamamlama için bilinmesi gerekenler…

DOĞUM BORÇLANMASI İLE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Erken emekliliğin başlıca yollarından biri borçlanma yapmak. Erkekler askerlik borçlanmasından yararlanırken, kadınlar da 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak 6 yıla kadar erken emekli olabilir. Şöyle ki Doğum borçlanması, sigortadan sonraki çocuklar için yapılıyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları da borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl kazanılıyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2.160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA KAÇ GÜN KAZANILIR?

Erkekler için askerlik borçlanması ile 540 güne kadar prim kazanma imkanı var. Sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar, borçlanma ile emeklilik yaşını da geriye çekebiliyor. Bazen 1 gün borçlanma bile emeklilik yaşını 1 yıl düşürebiliyor. Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geriye çekme durumu bulunmuyor. Primler eksikse, tamamlanarak yine erken emeklilik sağlanıyor. Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.

YURT DIŞI BORÇLANMASI NEDİR?

Yurt dışında çalışanlar, belli şartlarda, çalıştıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmasalar bile borçlanabiliyor.

DİĞER BORÇLANMA TÜRLERİ

Part-time olarak çalışanlar eksik süreleri (25/2/2011'den sonraki) borçlanabiliyor

Grev ve lokavtta geçen süreler

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.

Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler.

Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanabiliyor.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar, normal staj sürelerini (en fazla 1 yıl) borçlanılabiliyor.



