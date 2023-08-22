FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TOPLU SÖZLEŞME 2023 SON DAKİKA | Memur için ‘zam’ anı! Dördüncü randevu bugün: En düşük memur maaşı için 4 senaryo

TOPLU SÖZLEŞME 2023 SON DAKİKA | Memur için ‘zam’ anı! Dördüncü randevu bugün: En düşük memur maaşı için 4 senaryo

22.08.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2023 memur toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde müzakereler, belirlenen takvim gereği bugün tamamlanacak. Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Peki Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte 4 farklı senaryo ile en düşük maaşlar...

TOPLU SÖZLEŞME 2023 SON DAKİKA | Memur için ‘zam’ anı! Dördüncü randevu bugün: En düşük memur maaşı için 4 senaryo

Son dakika: Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

iStock-1479375708

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kamu-Sen son oturuma katılmayacak: Fiyaskoya dönüştü Kamu-Sen son oturuma katılmayacak: Fiyaskoya dönüştü
Meslek meslek hesaplamalar yapıldı! Oran yüzde 45’e dayandı… Meslek meslek hesaplamalar yapıldı! Oran yüzde 45’e dayandı…

Ancak Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

iStock-1333228193

MEMUR-SEN’DEN UZLAŞI ÇAĞRISI

Konuya ilişkin dün hükümete son kez ‘uzlaşı’ çağrısında bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Halbuki enflasyon farkı Kamu İşverenin jesti değil, toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır” dedi.

Yalçın, oransal zamda uzlaşılacak noktaya gelemediklerini ancak hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağlandığını duyurdu.

TÜRK LİRASI (278)

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ZAMMI HAKEM KURULU BELİRLEYECEK

Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin bugün sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.
Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

iStock-1499715870

ALTERNATİF ZAM ORANLARINA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?

Hükümetin verdiği yüzde 15’lik teklife göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 31.506 TL’ye yükselecek. Toplu sözleşme zam oranı yüzde 20 olursa en düşük memur maaşı 32.878 TL’ye çıkacak.

Aile yardımı almayan bekâr en düşük memur maaşı halen 20.377 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 15’lik teklife göre bekâr memurun en düşük maaşı 29.159 TL olacak. Toplu sözleşme zammı yüzde 20 olarak belirlenirse bu tutar 30.429 TL’ye ulaşacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine zam! Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü, mazot 40 TL'ye yaklaştı! İşte 22 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatlarıMotorine zam! Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü, mazot 40 TL'ye yaklaştı! İşte 22 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları
Kamu-Sen son oturuma katılmayacak: Fiyaskoya dönüştüKamu-Sen son oturuma katılmayacak: Fiyaskoya dönüştü
Dev kurumdan dolar/TL tahmini! Rakam verdilerDev kurumdan dolar/TL tahmini! Rakam verdiler
Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme memur zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.