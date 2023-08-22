TOPLU SÖZLEŞME 2023 SON DAKİKA | Memur için ‘zam’ anı! Dördüncü randevu bugün: En düşük memur maaşı için 4 senaryo

Son dakika: Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Ancak Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

MEMUR-SEN’DEN UZLAŞI ÇAĞRISI

Konuya ilişkin dün hükümete son kez ‘uzlaşı’ çağrısında bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Halbuki enflasyon farkı Kamu İşverenin jesti değil, toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır” dedi.

Yalçın, oransal zamda uzlaşılacak noktaya gelemediklerini ancak hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağlandığını duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ZAMMI HAKEM KURULU BELİRLEYECEK

Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin bugün sona ereceği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.

Bu tarihe kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

ALTERNATİF ZAM ORANLARINA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?

Hükümetin verdiği yüzde 15’lik teklife göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 31.506 TL’ye yükselecek. Toplu sözleşme zam oranı yüzde 20 olursa en düşük memur maaşı 32.878 TL’ye çıkacak.

Aile yardımı almayan bekâr en düşük memur maaşı halen 20.377 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 15’lik teklife göre bekâr memurun en düşük maaşı 29.159 TL olacak. Toplu sözleşme zammı yüzde 20 olarak belirlenirse bu tutar 30.429 TL’ye ulaşacak.



