TOPLU SÖZLEŞME MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hakem heyeti kararı ne zaman açıklanır? Memur zammı ne kadar olur? 8 milyondan fazla kişiyi etkileyecek

Memur zammı ile son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından merak edildi. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul dün, dördüncü kez bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunuldu ve 2024 - 2025 yılı zam kararı için tarih verildi. Hakem Heyeti 2024 - 2025 yılı memur zammı kararını açıklayacak. İşte toplu sözleşme memur zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR MAAŞI ZAM KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK!

Mali hakları görüşmek üzere bugün son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme memur zammı için 4. kez gerçekleştirilen toplantı, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00'te başladı ve yaklaşık 8 saat sürdü.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı için tarih belli oldu. Mali hakları görüşmek üzere bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itirazda bulunulamayacak.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ NE OLMUŞTU?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

