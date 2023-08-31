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TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA HABERİ | Memur zammı için 19+14 formülü! Emekliye 10 puanlık düzeltme: Milyonlarca kişi için karar zamanı…

31.08.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika toplu sözleşme zammı haberi… 'Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu kapsamda memur zammı için gözler bir kez daha Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul, bugün saat 10.00'da 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı oranlarını belirlemek için son kez bir araya gelecek. Toplantının ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 yılı memur ve emekli maaş zammı belli olacak. Buradaki rakamlar SGK ve Bağ-Kur emekli zammı için ışık olacak.

TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA HABERİ | Memur zammı için 19+14 formülü! Emekliye 10 puanlık düzeltme: Milyonlarca kişi için karar zamanı…

Son dakika: Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, bugün saat 10.00'da yapılacak son toplantıda. Peki, 2024-2025 memur zammı ne kadar olacak? Memur toplu sözleşme zammı 2024 için ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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MEMURU, EMEKLİSİ 8 MİLYON KİŞİ BEKLEMEDE

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak. Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak. Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek. Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

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BAKAN IŞIKHAN’DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişi memur zammı ve memur emekli zammı oranlarını belirleyecek açıklamayı beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam, " Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak" mesajını verdi. Bakan Vedat Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir cumhurbaşkanımızın olacak” ifadelerini kullandı.

Binlerce memur gözlerini o toplantıya çevirdi! Bakan Işıkhan'dan açıklama: 'Takdir Hakem Heyetinindir' Binlerce memur gözlerini o toplantıya çevirdi! Bakan Işıkhan'dan açıklama: 'Takdir Hakem Heyetinindir'

ZAM ORANI İÇİN SON TEKLİF

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam olan teklifini, 17 Ağustos'ta 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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MEMURUN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE OLACAK?

Bakan Işıkhan memur ve emekliye zam için Ocak 2024’te yüzde 40-45 seviyelerinde zam yapacaklarını açıklamıştı. Merkez Bankası verileri ile yapılan aktüeryal hesaplamaya göre 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

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Ancak bir detay toplu sözleşme zammı için çok önemli ipucunu ortaya çıkardı. Daha önce verilen hakem kararlarında hükümetin teklifine yakın oranların kabul edildiği görüldü. Ankara kulislerinden elde edilen bilgiye göre, daha önceki kararlarda Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini ile hükümetin son tekliflerinin uyumlu olduğu ifade edilirken, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ise farklı olarak enflasyon detayına dikkat çekiliyor.

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YENİ FORMÜL

Merkez Bankası’nın 2024 yılı için yüzde 33 enflasyon tahminine karşın hükümetin teklifi 15+10’da kalmıştı. Hakem Kurulu’nun Merkez Bankası’nın tahminini dikkate alarak aradaki 8 puanlık farkı kapatacağı bir oranda karar kılması bekleniyor. Yüzde 30’un altında bir oranın açıklanması ise beklenmezken, 19+14 formülünün bankanın tahminini birebir karşılayacağı ifade ediliyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Şu an için alt sınır kabul edilen hükümetin yüzde 15’lik toplu sözleşme oranı ile memur maaş zammının Ocak 2024 için yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor. Böylece 8077 TL seyyanen zam ile 22.017 liraya yükseltilen en düşük memur maaşı 31.797 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.263 lira seviyelerine gelecek.

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SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE 10 PUANLIK REFAH PAYI YOLDA

Öte yandan SGK, Bağ-Kur emeklileri de buradan çıkacak karara odaklandı. Çünkü emekli maaşı zammı için de memur zammı önemli bir referans olacak. Orta Vadeli Program ile bütçede yol haritası belli olurken emekliye zam düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile iki bakanlık çalışmalarına başladı.

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Emekliye, memur zammının altında kalmayacak şekilde zam yapılması bekleniyor. Hükümetin son toplu sözleşme zammı ve enflasyon beklentisiyle hesaplama yapıldığında tıpkı memurlar gibi Ocak 2024 emekli zammı oranı da yüzde 40-45 civarında olabilir. Merkez Bankası verileri dikkate alındığında ise SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 10 puanlık bir refah payı söz konusu.

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EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

Ocak 2024 emekli zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların en merak ettiği soruya yanıt veren SGK uzmanı Emin Yılmaz, Meclis’in Ekim ayında açılması ile emekliye seyyanen zam yapılmasının söz konusu olduğunu söyleyerek, “Emeklilerimize 4.000 TL gibi seyyanen bir zam söz konusu olabilir. Bir yandan da memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Orada da memurlara verilen 8077 liralık seyyanen zam memur emeklilerine verilmemişti. O talep de gündemde ama olasılık olarak biraz düşük bir ihtimal” şeklinde yorumda bulundu.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL’YE YÜKSELTİLEBİLİR

Burada en düşük emekli maaşının Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor. Emekliye kademeli zam ise masada yeniden formül olarak yerini aldı. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.


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