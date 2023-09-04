Toplu sözleşmede yeni perde! Sıra metal işçilerinde... Şartlarını tek tek açıkladılar: Yüzde 119’luk zam + 5 bin TL

Memurların toplu sözleşme zammı oranlarının belli olmasının ardından, Metal iş kolunda Türk Metal sendikası MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de başlıyor. Bu kapsamda sendikanın talepleri belli oldu.

Ücretlerde ve sosyal haklarda düzeltme isteyen Metal İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada şartlar şöyle sıralandı:

“İlk olarak, saatlik ücreti 65 TL’nin altında olan üyelerimizin saatlik ücreti 65 TL’ye çekilmesini talep ediyoruz. (Bu talebimizin teklifimize yüzde getirisi yüzde 2,23) Daha sonra, tüm saat ücretlerine, sözleşmenin ilk altı aylık dönemi (1 Eylül 2023 – 29 Şubat 2024) için yüzde 80 zam talep ediyoruz.

Son olarak, 20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için ücretlerde 3 TL artış istiyoruz. (Bu talebimizin yüzde getirisi yüzde 29,14) Bu taleplerimize ek olarak sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 150 artış istiyoruz. (Bu talebimizin yüzde getirisi yüzde 7,68)

Böylece, tüm bu taleplerimiz toplandığında sözleşmenin ilk altı ayı için toplam talebimiz yüzde 119,05.

Bu taleplerimize ek olarak, sözleşmemizin sona erdiği 31 Ağustos 2023 tarihinden yeni sözleşmenin imza tarihine kadar geçecek sürede, avans niteliğinde olmak üzere her ay ücretlerle birlikte 5 Bin TL ödenmesini talep ediyoruz.

DİĞER DÖNEMLER İÇİN TALEPLER

Sözleşmenin ikinci altı aylık (1 Mart 2024-31 Ağustos 2024) döneminde, 1 Eylül 2023-29 Şubat 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,

Üçüncü altı aylık (1 Eylül 2024 – 28 Şubat 2025) döneminde, 1 Mart 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,

Dördüncü altı aylık (1 Mart 2025 – 31 Ağustos 2025) döneminde, 1 Eylül 2024-28 Şubat 2025 tarihleri için de yine açıklanan altı aylık enflasyon oranına ek 5 puan artış istiyoruz.

Sosyal haklarda ise ikinci yıl için, 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan yıllık enflasyon oranına ek olarak 10 puan daha artış istiyoruz.”



