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Toplu taşıma ve taksi ücretleri gündem olmuştu! İTO dikkat çeken o veriyi açıklığa kavuşturdu: Tam yüzde 75’lik zam

02.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTO ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ağustos’ta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 75,00 ile taksi yolcu taşıma ücreti, en fazla azalan ürün ise yüzde eksi 17,16 ile domates oldu.

Toplu taşıma ve taksi ücretleri gündem olmuştu! İTO dikkat çeken o veriyi açıklığa kavuşturdu: Tam yüzde 75’lik zam

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 156’sının perakende fiyatı artarken, 7 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Ağustosta Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yer alan taksi yolcu taşıma ücreti yüzde 75,00 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60,00 ile poplin, Gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50.00 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.

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DOMATES YÜZDE 17 UCUZLADI

Ağustos ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates fiyatı yüzde eksi 17,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde eksi 5,60 ile salatalık, yüzde eksi 4,92 ile yaş üzüm, Kültür ,Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde eksi 4,28 ile otel konaklama ücreti, ile Gıda harcamalarından yüzde eksi 2,87 ile kavun oldu.


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taksi

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