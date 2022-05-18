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Toplu taşımada 19 Mayıs kararı! Ücretler...

18.05.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs’ta toplu taşımanın ücretli mi ücretsiz mi olacağına araştıranlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Buna göre bu gece yarısından itibaren, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirdi.

Toplu taşımada 19 Mayıs kararı! Ücretler...

“19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?” diye merak eden vatandaşlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Yarın kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı heyecanla beklenirken toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda açıklamalar ard arda geliyor.

İlk açıklama Antalya’dan gelirken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, kentte resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferlerini ücretsiz gerçekleştireceği ifade edildi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Başkent Ankara, Megakent İstanbul ve İzmir’de ise bu gece yarısından 19 Mayıs’ta saat 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir" bilgisine yer verildi.


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