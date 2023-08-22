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Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı

22.08.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Toprak Mahsulleri Ofisi

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