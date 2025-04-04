Topraktan çıkmaya başladılar! Doğru yer bulursanız günlük 2 bin liradan fazla getirisi var

Bahar ayının gelmesiyle birlikte topraktan yüzeye çıkan irileşmiş kara salyangozların hasat zamanı da geldi. Özellikle gençler ve kadınlar tarafından toplanan salyangozlar birçok kişi için ekstra maddi getiri olarak görülüyor. Salyangozların bu seneki fiyatları belli oldu!

KİLO FİYATI 35 LİRA

Gençler ve kadınlar, bölgeye gelen alıcılara kilosunu 35 liradan satıyor.

İri oldukları için kilo bastığını belirten toplayıcılar, bu dönemde aile bütçesine katkı sağlıyor. Her ne kadar ülkede bazı yerlerde kurulan çiftliklerde binlerce ton üretimi yapılsa da doğadan toplanan kara salyangozları da fabrikalara götürülüp işleniyor.

Dolmasından, baharatlı farklı çeşitlerine kadar işlenen salyangozlar, yurt dışına ithal ediliyor. Birçok ülkede sevilerek tüketilen ancak Türkiye'de damak tadına uymaması nedeniyle talibi olmadığı için ihraç edilen salyangoz ürünleriyle ülkeye ciddi oranda ekonomik katkı sağlanıyor.

İYİ BİR NOKTA BULUNURSA...

İyi bir noktayı belirlemeyi başaranlar birkaç çuval toplayıp günlük 2 bin liraya varan gelir sağlayabiliyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır