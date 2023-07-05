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Torba yasadan akaryakıta ÖTV çıktı! İşte madde madde yeni vergi artışları

05.07.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Torba yasada yer alan teklife göre; akaryakıt ve doğal gazın içinde yer aldığı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık Yİ-ÜFE oranında otomatik olarak artırılmasını öngören bir madde mevzuata girdi. Torba yasada ek MTV ve asgari ücrete 500 TL'lik destek de yer aldı.

Torba yasadan akaryakıta ÖTV çıktı! İşte madde madde yeni vergi artışları

Torba yasadan akaryakıta ÖTV çıktı! İşte madde madde yeni vergi artışları
En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran torba kanun teklifinde, ek vergi sürprizi de çıktı. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılı için geçerli olmak üzere iki katına çıkarıldı.

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilirken, bu oran; bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için yüzde 30’a yükseltildi. Ayrıca kurumlara taşınmaz satışıyla sağlanan istisnaların kapsamı ile yatırım fonu getirilerine ilişkin istisnalarda da daraltıldı.

TÜRK LİRASI (237)

ÇEVRE KANUNU CEZALARI İKİ KATINA ÇIKABİLECEK

Teklifin 2’nci madde ile yeniden değerleme oranı kadar artırılan Çevre Kanunu’nda öngörülen cezaların iki katına kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Daha önce bu yetki yarısına kadar artırma şeklindeydi.

AKTİFTE BULUNAN TAŞINMAZLARA KDV İSTİSNASI KALKIYOR

Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışıyla gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırılıyor. Aktiflerde bulunan ve ticareti yapılmayan iştirak hisselerinin satışındaki KDV istisna uygulaması ise sürecek.

Ayrıca 11’inci madde ile kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan yüzde 50’lik istisna oranı ise yüzde 25’e indiriliyor.

TÜRK LİRASI (261)

ARTIRILMIŞ BORÇLANMA 3 KAT ARTIRILACAK

Kanun teklifinin 5’inci maddesi ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda öngörülen net borç kullanım tutarı, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net tutarın üç katı olarak uygulanacak.

AKARYAKIT ÖTV OTOMATİK ARTACAK

Torba kanun düzenlemesiyle birlikte, akaryakıt ve doğal gazın içinde yer aldığı I sayılı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık Yİ-ÜFE oranında otomatik olarak artırılmasını öngören bir madde de mevzuata girmiş oldu.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 500 LİRA

Asgari ücretin artırılmasından sonra, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin de 500 liraya çıkarılmasını öngören hüküm, teklifin 7’inci maddesi ile düzenlendi.

YATIRIM FONU GELİR İSTİSNASI KALDIRILDI

Teklifin 8’inci maddesi ile kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor. Kurumların girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisnalar ise devam edecek.

TÜRK LİRASI (339)

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 25’E ÇIKTI, BANKALAR YÜZDE 30 ÖDEYECEK

Teklifin 10’uncu maddesi ile kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25'e yükseltiliyor. Bu oran, bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri için yüzde 30 olarak uygulanacak. Artırılmış kurumlar vergisi, 2023 yılı gelirlerinden başlamak üzere geçerli olacak.

COVID-19 CEZALARINA İPTAL VE İADE

Teklifin 12’nci maddesi ile COVID 19 tedbirlerine uymayanlara verilen para cezaları silinirken, cezasını ödeyenlere ise iade yapılması hükme bağlanıyor.

TÜRK LİRASI (398)

KKM’DE HAZİNE’NİN DESTEK YETKİSİ DE MERKEZ’E GEÇTİ

Kanun teklifinin geçici 2’nci maddesi ile Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, Merkez Bankası’na devrediliyor. (Ekonomi Gazetesi)


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ÖTV vergi

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