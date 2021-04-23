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Tosuncuk Mehmet Aydın ne kadar vurgun yaptı? Çiftlik Bank Tosuncuk ne kadar çaldı?

23.04.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto alım satımı yapılan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in, 2 milyar dolar ile yurtdışına kaçmasının ardından dolandırıcılık haberleri çıkmaya başladı. Faruk Fatih Özer’in bu haberinden sonra ise akıllara ÇiftlikBank ile gündeme gelen, Tosun lakaplı Mehmet Aydın geldi. Sosyal medya oyunu FarmVille’den esinlenilerek ortaya çıkan Çiftlik Bank’a birçok vatandaş para yatırdı. Ancak Mehmet Aydın ve ortakları, bir süre sonra tüm parayı alarak kaçtı.

Tosuncuk Mehmet Aydın ne kadar vurgun yaptı? Çiftlik Bank Tosuncuk ne kadar çaldı?

Thodex olayından sonra tekrar gündeme gelen Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, dolandırdığı kişilerden aldığı 500 milyon lira ile ortadan kaybdolu. Halen firari olan Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın, kırmızı bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. Açılan davalar sonucunda Mehmet Aydın için, 4 ayrı suçtan toplamda 75 bin 260 yıl hapis cezası istendi. Ara ara eski eşi ile teknelerde görüntülenen Mehmet Aydın, aldığı paralar ile olduka lüks bir hayat yaşıyor.

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ÇİFTLİKBANK NEDİR?

Sosyal medya oyunu FarmVille’den esinlenen Çiftlik Bank’ta, oyuncular dijital ödeme sistemlerini kullanıp farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alıyordu. Yatırımcılar, yem ve depo masrafı da yapıyordu. Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye’nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu. Sisteme ilk girenlere yüzde 100’e yakın kar dağıtıldı. Bunu gören çok sayıda yatırımcı da akın etti. Ancak bir süre sonra Mehmet Aydın ve ortakları, dolandırdıkları paralarla sırra kadem bastı. Dava dosyasına göre sisteme 132 bin 222 kişi katılarak ‘yatırım’ yaptı.

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ÇİFTLİKBANK NE KADAR DOLANDIRDI?

Çiftlik Bank sistemi üzerinden 132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) para geldiği tespit edildi.

2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana firarda.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre, sisteme yatırım yapan 132 bin kişiden 1 milyar 140 milyon lira para toplanırken bu rakamın 688 milyon lirası ise katılımcılara geri ödendi. O yüzden yaklaşık 500 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtilen Aydın'ın parayı kripto paralar üzerinden yurt dışına çıkardığı biliniyordu.

ÇİFTLİKBANK TOSUN’A NE OLDU?

4-5 farklı kripto para hesabından Aydın'ın hesabına her ay düzenli olarak 150 bin doların üzerinde bir para girişi olduğu da tespit edildi.

Para transferlerinin kimler tarafından yapıldığına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan, Çiftlik Bank mağdurlarının avukatlarından geçtiğimiz aylarda sürpriz bir hamle geldi.

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Özel bir dedektiflik bürosu ile yapılan anlaşma sonrası Interpol ve güvenlik birimlerinin yanı sıra dışarıdan da özel bir ekip Aydın'ı bulmak için çalışmalara başladı.

Dedektiflerin yaptığı ilk çalışma sonucunda Ukrayna'da intihar ettiği iddia edilen Aydın'ın, Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği tespit edildi.

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