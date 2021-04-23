Tosuncuk Mehmet Aydın ne kadar vurgun yaptı? Çiftlik Bank Tosuncuk ne kadar çaldı?

Thodex olayından sonra tekrar gündeme gelen Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, dolandırdığı kişilerden aldığı 500 milyon lira ile ortadan kaybdolu. Halen firari olan Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın, kırmızı bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. Açılan davalar sonucunda Mehmet Aydın için, 4 ayrı suçtan toplamda 75 bin 260 yıl hapis cezası istendi. Ara ara eski eşi ile teknelerde görüntülenen Mehmet Aydın, aldığı paralar ile olduka lüks bir hayat yaşıyor. ÇİFTLİKBANK NEDİR? Sosyal medya oyunu FarmVille’den esinlenen Çiftlik Bank’ta, oyuncular dijital ödeme sistemlerini kullanıp farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alıyordu. Yatırımcılar, yem ve depo masrafı da yapıyordu. Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye’nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu. Sisteme ilk girenlere yüzde 100’e yakın kar dağıtıldı. Bunu gören çok sayıda yatırımcı da akın etti. Ancak bir süre sonra Mehmet Aydın ve ortakları, dolandırdıkları paralarla sırra kadem bastı. Dava dosyasına göre sisteme 132 bin 222 kişi katılarak ‘yatırım’ yaptı.