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Tosyalı'dan Cezayir'de yeni dünya üretim rekoru

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2021 12:11 | Son Güncelleme

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da salgına rağmen yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. (Üretim rekoru) Sadece grubumuzun değil, aynı zamanda Türkiye'nin gururu" dedi

Tosyalı'dan Cezayir'de yeni dünya üretim rekoru

Tosyalı Holding bünyesinde, Cezayir'de faaliyet gösteren Tosyalı Algerie, tek bir doğrudan indirgenmiş demir (DRI) modülüyle yıllık 2,23 milyon ton üretim rakamına ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Tosyalı Holding'in açıklamasına göre, kasımda MIDREX teknolojisi kullanarak dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algerie, henüz 2 yıllık faaliyet süresine rağmen tek bir DRI modülüyle yıllık üretimde dünya rekoruna imza attı.

Dünya çelik endüstrisine DRI teknolojileri sunan MIDREX Technologies, Tosyalı Algerie'nin, geçen yıl 2,23 milyon ton DRI üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin çelik üretimindeki gücünü yurt dışında da temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bugüne kadar Cezayir'e yaptıkları yatırımın meyvelerini topladıklarını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

'Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da salgına rağmen yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. İstihdam sağlamanın ve ülkemiz başta olmak üzere faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde ekonomiye değer katmanın önemini bir kez daha gösterdik. Tosyalı Algerie olarak kırdığımız bu üretim rekoru sadece grubumuzun değil, aynı zamanda Türkiye'nin gururu.'

'Olağanüstü sonuçlar elde ediyoruz'

Tosyalı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Suhat Korkmaz da çelik sektöründe 70 yıla yaklaşan deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimleri sayesinde, grup bünyesindeki 25 ayrı tesiste olağanüstü sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Dünya standartlarında teknolojiler kullandıkları Tosyalı Algerie'de, salgının gölgesinde geçen 2020'de kırdıkları üretim rekorunun bunun kanıtı olduğunu belirten Korkmaz, 'Cezayir'in en büyük sanayi kuruşları arasında yer alarak bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

Korkmaz, DRI teknolojisinin de sağladığı katkıyla dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini ürettiklerini aktararak, 'Odağımızda sürdürülebilirlik var. Dünyanın karbon ayak izi en düşük üretimine imza atıyoruz. Bu konudaki öncülüğümüzü sürdürmekte kararlıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

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'Tüm belirsizliklere rağmen büyük başarı'

MIDREX Technologies Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephen C. Montague ise küresel salgın şartlarının neden olduğu tüm belirsizliklerine rağmen operasyonlarında büyük bir başarı sergileyen Tosyalı Algerie yönetimini ve personel kadrosunu kutladı.

Montague, 'DRI üretim rekorunu kırmak, Tosyalı'nın yalnızca dünyanın en büyük DRI tesisinin değil, aynı zamanda entegre pelet tesisi ve çelik fabrikasının kuruluşunu ve operasyonlarını koordine etme konusundaki beceri ve bilgi birikiminin gerçek bir kanıtı.' ifadelerini kullandı.

Tosyalı, 3 farklı kıtada 25 tesisle üretimini sürdürüyor

Verilen bilgiye göre, dünyanın 3 farklı kıtasında, 25 tesisle üretimine devam eden Tosyalı Holding, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma vizyon ve stratejisiyle faaliyetini sürdürüyor.

Yıllık kapasitesi 2,5 milyon tona ulaşan Cezayir'in ilk DRI tesisi olan MIDREX Doğrudan İndirgenmiş Demir Üretim Tesisi, bu alanda dünyanın en önemli isimlerinden ABD merkezli MIDREX Technologies ve konsorsiyum ortağı Paul Wurth ortaklığında hayata geçirildi.

Üretim esnekliği açısından önemli bir avantaj sağlayan DRI tesisi, demir atığı ve ham madde bağımlılığını büyük ölçüde azaltırken, sağladığı enerji verimliliğiyle karbon ayak izini en aza indirgiyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle 2018'de başlayan inşaat demiri ihracatının, gelecek yıllarda devreye alınacak yeni yatırımlarla 600 bin tona ulaşması hedefleniyor.

Yassı çelikte de yeni yatırım planı

Öte yandan, Tosyalı Algerie bünyesindeki DRI tesisinin elektrik ark ocaklı (EAO) çelikhanesinde sıcak DRI (HDRI) kullanmaya başlandı. 2020'de toplam üretimin 1,6 milyon tonunu ortalama yüzde 94 metalizasyon ve yüzde 2,2 karbon oranına sahip HDRI oluşturdu. DRI tesisinden çıkan HDRI'nın kütük üretimini artırmaya yardımcı olması ve yüksek kaliteli inşaat demiri üretimini yıllık 3 milyon tonun üzerine çıkarması bekleniyor.

Tosyalı Holding aynı zamanda, Cezayir'in artan yassı çelik talebini karşılamak için yıllık 2 milyon ton kapasiteli yassı çelik üretim yatırımı da planlıyor.

Şirketin Cezayir Oran'da 2013'de faaliyete aldığı Tosyalı Algerie, bugün kıtanın en büyük sanayi kuruluşlarının başında geliyor. 2018'de mevcut üretimine 2,2 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesi ekleyen grup, iki haddehane ve yıllık 4 milyon ton kapasiteli peletleme tesisini de devreye aldı. Son faz yatırımı da tamamlandığında 4,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 6 milyon ton yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek Tosyalı Algerie için gerçekleşecek toplam yatırım da 6 milyar doları aşacak. Gelecek 5 yılda toplam üretim kapasitesinin 8 milyon tonu, Tosyalı Algerie'nin cirosunun ise 5 milyar doları aşması planlanıyor.

(AA)

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