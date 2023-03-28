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TÖVBE DUASI TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU: Ramazanda hangi dualar okunur? Tövbe duasının fazileti nedir?

28.03.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tövbe duası ramazan ayında olmamız sebebiyle milyonlarca Müslüman tarafından en çok aranılanlar arasında yerini aldı. İstiğfar duası olarak da bilinen tövbe duası Allah'tan işlenen günahlar, zina ve hatalardan dolayı af dilemek için okunur. Dua, namazlardan sonra, kandillerde veya dini günlerde okunabilir. Peki tövbe duası Türkçe Arapça okunuşu nasıldır? Ramazanda hangi dualar okunur?

TÖVBE DUASI TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU: Ramazanda hangi dualar okunur? Tövbe duasının fazileti nedir?

Tövbe duası ramazan ayını ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tövbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelir ve "dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme" şeklinde tanımlanmaktadır. Tövbe kapısı herkese açıktır. İşte ramazanda okunacak dualar ve tövbe duasının Türkçe ve Arapça okunuşu...

TÖVBE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Mağfiretini talep ediyorum Allâh'ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm! (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O'na yönelir ve Yüce Zât'ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

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TÖVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

TÖVBE DUASININ FAZİLETİ

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim.” demektir.

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İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

RAMAZANDA OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

llahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

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Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)
"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)

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Oruç Ramazan tövbe duası

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