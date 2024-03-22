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TPAO'dan 3 ilde petrol hamlesi! Arama ruhsatı verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 10:11
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verildi. TPAO ruhsatlar için 15 Eylül 2023'te başvuru yapmıştı.

TPAO'dan 3 ilde petrol hamlesi! Arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verildi.

Buna göre, TPAO'ya, Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, söz konusu sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol TPAO arama ruhsat
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