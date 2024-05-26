TPAO'dan 5 ildeki sahalar için hamle: Kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

(İHA)







