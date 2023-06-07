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TPAO'dan dikkat çeken petrol açıklaması! Piyasalardaki hareketlilik sürerken paylaşıldı: 32 yılın zirvesi!

07.06.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol, dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, son yapılan petrol keşifleriyle 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaşıldığı ifade edildi.

TPAO'dan dikkat çeken petrol açıklaması! Piyasalardaki hareketlilik sürerken paylaşıldı: 32 yılın zirvesi!

Türkiye Karadeniz'de doğal gaz ve yurdun dört bir yanında petrol aramalarına aralıksız devam ederken, mevcut keşiflerdeki üretim oranı da yükseldi. Gabar'daki dev petrol keşfi de ülke ekonomisine ve cari açığa büyük fayda sağlaması beklenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) dikkat çeken bir açıklama geldi.

32 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Türkiye Petrolleri, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 32 yılın en yüksek günlük petrol üretimi yapıldığını belirtti.

TPAO "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık! 70 bin 76 varil petrol eşdeğeri / gün. Enerjide Bağımsız Türkiye yolunda 90 bin vpe/g olan 2023 yıl sonu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.

FDSGSDG

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Petrol TPAO

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