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TPAO duyurdu! Petrol üretimi rekor tazeledi

08.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), üretim faaliyetlerindeki istikrarlı yükselişle birlikte yurt içi üretiminde rekor tazelediğini duyurdu

TPAO duyurdu! Petrol üretimi rekor tazeledi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."


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