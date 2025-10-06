FİNANS

Trabzon'a ekolojik köprü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ganita ve Pazarkapı arasında yapımı devam eden çevre dostu ekolojik köprünün 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, yaya ve bisiklet yolu ile yeşil alandan oluşan köprüyü 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı

Trabzon'a ekolojik köprü!
Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yapımı süren çevre dostu ekolojik köprüye ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu köprünün Türkiye’nin 11. karayolu ekolojik köprüsü olacağını söyleyen Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen çevreci geçiş yapısının, yalnızca bir köprü değil; aynı zamanda yeni bir yaşam köprüsü olacağını vurguladı.

Yapımı devam eden ekolojik köprünün Ganita ile Pazarkapı arasında yer aldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Çevre dostu köprü 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olacak. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik bir yeşil alan yer alacak. Böylece vatandaşlarımız sadece karşıdan karşıya geçmekle kalmayacak; yeşille iç içe bir deneyim yaşayacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca 250 metresi köprü üzerinde olmak üzere toplam 347 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 250 metresi köprü üstünde, 32 metresi ise tabi zemin üstünde olmak üzere toplam 282 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edileceğini belirtti.

YIL SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Köprünün estetik mimarisi ve doğayla bütünleşen yapısıyla, Trabzon’a değer katacağını belirten Uraloğlu, yapım çalışmalarına 6 Aralık 2024’te başladıklarını hatırlatarak “Yaya ve bisiklet yolu ile yeşil alandan oluşan köprümüzü 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

