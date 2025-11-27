Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50, istavrit 100, somon 250 ila 300, palamudun tanesi 150, barbun 350, levrek ve çipura 450 ila 500, tirsi ise 150 liradan satılıyor.

Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, son yılların en yoğun hamsi sezonunun bu yıl gerçekleştiğini söyledi.

Trabzonluların hamsiye ilgi göstermeye devam ettiklerini dile getiren Memiş, "40 yıldır bu meslekteyim, bu seneki gibi bol hamsi görmedim. Somon, çupra ve levreğimiz var. Fiyatlar normal, 250 ila 500 lira arasında fiyatları değişiyor. Ama istavrit ve hamsi ucuz." diye konuştu.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış da hamsinin hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, "Şu an piyasada ekonomik olarak en uygun hamsi. İki kilo hamsiyle bir aile rahatlıkla karnını doyurur. Onun için hem halka hem de bize yarıyor." dedi.

Çoğalmış, ayrıca istavritin 100, mezgidin ise kilogramının 300 liradan satıldığını kaydetti