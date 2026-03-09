FİNANS

Trabzon'da istavrit ve mezgit ilgi görüyor!

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgitin kilogramı 100 ila 250 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında mezgit 250, istavrit 100, tirsi 150, somon ve alabalık 300, levrek ve çipura 500, barbun ise kilogramı 400 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, önceki ramazanlara göre bu yıl balık çeşidinin daha fazla olduğunu söyledi.

Bolluğun balık fiyatlarına da yansıdığını dile getiren Örseloğlu, "Ramazandan sonra yine aynı bolluk devam ederse inşallah iyi bir sezon geçirmiş olacağız." dedi.

Balıkçı Kadir Pınar ise fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Hamsi İğneada'dan geldi sürpriz yaptı, o sürpriz dün bitti. Artık bir dahaki sezona bakacağız." ifadelerini kullandı.

Balık alanlardan Hayrullah Berber de fiyatlardan memnun olduğunu belirtti.
